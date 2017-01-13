دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت صوفيا زاده، التي تقدم نفسها على أنها "مفسرة أحلام" إن رؤية المرأة للنبي محمد في المنام تحمل في معانيها "ابتلاء بضرائر،" على حد تعبيرها.

جاء ذلك في مقابلة لصوفيا على قناة دريم في رد على سؤال متصلة تستفسر عن رؤية النبي محمد، حيث قالت: "رؤية الرسول صل الله عليه وسلم فيه خير ورتبة عظيمة لك وفي شهرة صالحة، ولكن أريد قول أمرا هنا، رؤية سيدنا الرسول صل الله عليه وسلم للمرأة ابتلاء بضرائر."