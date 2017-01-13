طهران، إيران (CNN)— قال علي عسكر، ممثل الولي الفقيه لشؤون الحج بإيران، إن بلاده لم تكت تعتزم تعطيل الحج الإيراني في موسمه الماضي، لافتا إلى أن وفدا إيرانيا سيزور المملكة العربية السعودية في فبراير/ شباط المقبل لبحث شؤون حج العام الجاري.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان عسكر حيث قال: "مثلما أعلنا مرارا فإننا لم نكن في العام الماضي نعتزم تعطيل الحج ابدا وكنا نهدف الي ايفاد الحجاج الا انهم (الجانب السعودي) تحركوا متأخرين."

وأضاف: "إن وزير الحج السعودي ووفقا لما جرت عليه العادة كل عام يبعث رسائل الي جميع الدول ولقد وصلتنا الرسالة هذه قبل عدة ايام ونعتزم ارسال وفد الي السعودية يوم 23 شباط /فبراير لإجراء مباحثات بهذا الصدد."

وأضاف المسؤول الإيراني قائلا: "اننا وفي ظل التزام الحكمة والمصلحة وعزة الشعب سنطرح مواقفنا في هذا الاجتماع ونأمل من المسؤولين السعوديين المواكبة بهذا الصدد لأداء مناسك الحج بصورة لائقة ومفعمة بالعزة."