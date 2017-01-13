أربيل، العراق (CNN)-- دمر تنظيم "داعش" الجسور الخمسة على نهر دجلة في الموصل، في محاولة لعرقلة تقدم القوات العراقية نحو الجانب الغربي للمدينة، وفقاً للفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، قائد عمليات "قادمون يا نينوى".

كانت الجسور متضررة إثر غارات للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في الأسابيع الأخيرة. وسبق لداعش أن دمر جسوراً قبل تقدم القوات العراقية باتجاهه، ومثلما حدث في العمليات العسكرية في القيّارة والأنبار، بنت القوات العراقية جسراً طافية مؤقتة، ما أدى إلى إبطاء تحرك القوات ولكن ضمن عدم توقفها كلياً.

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وأعلنت قوات مكافحة الإرهاب العراقية، الجمعة، وصولها إلى جسر الموصل الثاني، والذي يقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة، وفقاً لقيادة العمليات المشركة العراقية. ويأتي ذلك بعد الإنجاز السابق هذا الأسبوع، عندما وصل عناصر مكافحة الإرهاب الضفة الشرقية لنهر دجلة في الموصل لأول مرة منذ انطلاق عمليات "تحرير الموصل" في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وطهّرت قوات مكافحة الإرهاب العراقية مجمعات حكومية، الجمعة، بما في ذلك المجمع الحكومي الجديد في شرق الموصل بالإضافة إلى عدد من مباني جامعة الموصل شرق المدينة – والتي كانت في فترة سابقة معقلاً لمقاتلي "داعش".