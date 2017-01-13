دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— شن سلاح الجو الإسرائيلي، بعد منصف ليل الخميس- الجمعة، غارة أطلق فيها صواريخ استهدفت مواقع في محيط مطار المزة، في ضواحي العاصمة دمشق، وفقا لما نقله التلفزيون السوري الرسمي.

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ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية على لسان مصدر عسكري لم تسمه، قوله: "في محاولة يائسة لدعم التنظيمات الإرهابية أقدم طيران العدو الإسرائيلي عند الساعة 00.25 بعد منتصف الليل على إطلاق عدة صواريخ من شمال بحيرة طبريا سقطت في محيط مطار المزة ما أدى الى نشوب حريق في المكان."

وتابع المصدر السوري قائلا: "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تحذر العدو الإسرائيلي من تداعيات هذا الاعتداء السافر وتؤكد استمرار حربها على الإرهاب حتى القضاء عليه وبتر الأذرع التي تقف وراءه."

ولفت تقرير الوكالة إلى أن الغارة تأتي "في إطار دعمه للتنظيمات الإرهابية ورفع معنوياتها اعتدى طيران العدو الإسرائيلي على أحد المواقع في الجهة الغربية من دمشق."