خلفان يهاجم حسن نصرالله: بين "مظلومية وملطومية" فماذا تتوقع منه

خلفان يهاجم نصرالله: بين "مظلومية وملطومية"

الشرق الأوسط آخر تحديث منذ ساعتين و3 دقائق.
ضاحي خلفانحسن نصراللهتغريداتإيران
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خلفان يهاجم حسن نصرالله: بين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إن حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، تربى على "المظلومية" ونشأ على "الملطومية" متسائلا عما يجب على المرء توقعه من هكذا إنسان.

 

جاء ذلك في تغريدة لخلفان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "لك ان تتخيل عزيزي المتابع انسان مثل حسن نصرالله تربى على المظلومية ونشأ على الملطومية وعاش حياته كلها وهو يشعر بهذا الغبن.. ماذا تتوقع منه."

وفي تغريدة منفصلة قال خلفان: " من يتهجم علينا لبناني من حزب اللات.. حوثي ابو الخزعبلات... عفاشي مدوخه القات.. من اين يأتون على تويتر عبيد ايران.. خليكم في شؤون فارسيتكم."

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ضاحي خلفانحسن نصراللهتغريداتإيران
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