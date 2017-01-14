دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إن حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، تربى على "المظلومية" ونشأ على "الملطومية" متسائلا عما يجب على المرء توقعه من هكذا إنسان.

لك ان تتخيل عزيزي المتابع انسان مثل حسن نصرالله تربى على المظلومية ونشأ على الملطومية وعاش حياته كلها وهو يشعر بهذا الغبن..ماذا تتوقع منه. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ١٤ يناير، ٢٠١٧

جاء ذلك في تغريدة لخلفان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "لك ان تتخيل عزيزي المتابع انسان مثل حسن نصرالله تربى على المظلومية ونشأ على الملطومية وعاش حياته كلها وهو يشعر بهذا الغبن.. ماذا تتوقع منه."

وفي تغريدة منفصلة قال خلفان: " من يتهجم علينا لبناني من حزب اللات.. حوثي ابو الخزعبلات... عفاشي مدوخه القات.. من اين يأتون على تويتر عبيد ايران.. خليكم في شؤون فارسيتكم."

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