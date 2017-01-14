دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات السورية التي تمثل قوى المعارضة، السبت، مشاركتها في محادثات السلام التي ترعاها روسيا وتركيا في العاصمة الكازاخستانية أستانة، المقرر انعقاده في 23 يناير/ كانون الثاني الحالي.

إذ جاء في بيان الهيئة: "فيما يتعلق باللقاء المرتقب في أستانة، تؤكد الهيئة دعمها للوفد العسكري المفاوض واستعدادها لتقديم الدعم اللوجستي له، وتعبر عن أملها في أن يتمكن هذا اللقاء من ترسيخ الهدنة ومن بناء مرحلة الثقة عبر تنفيذ البنود 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، وخاصة فيما يتعلق بفك الحصار عن جميع المدن والبلدات المحاصرة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين."

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وتابع البيان: "تثمن الهيئة العليا للمفاوضات الجهود المبذولة لنجاح لقاء أستانة باعتباره خطوة تمهيدية للجولة القادمة من المفاوضات السياسية التي أعلن السيد ستيفان دي مستورا عن استئنافها في الثامن من شهر فبراير القادم بجنيف، مؤكدة أن بحث المسار السياسي هو مسؤولية دولية يجب أن تتم تحت مظلة الأمم المتحدة وبإشرافها الكامل، وأن تسير وفق المرجعيات القانونية المتمثلة في بيان جنيف والقرارات الأممية ذات الصلة."

وأفاد البيان: "تؤكد الهيئة على تفاعلها الإيجابي مع أية مبادرة تسهم في حقن الدم السوري وتعزيز فرص الحل السياسي الذي يلبي مطالب الشعب السوري وتطلعاته لإنهاء مرحلة الاستبداد. وتعبر عن ترحيبها بجهود الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال."

وأضاف البيان: "تؤكد الهيئة على ضرورة الحضور العربي والدولي في مفاوضات الحل السياسي، وبخاصة مجموعة الدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري في محنته الراهنة، مع التأكيد على أن أية مبادرة سياسية يجب أن تنطلق من أجندة واضحة وجدول زمني محدد، وتعمل على تشكيل وفدها المفاوض للجلسة المرتقبة."

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ومن جانب آخر، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، السبت، أنه سيتم دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لحضور محادثات السلام السورية في أستانة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول".