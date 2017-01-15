المنامة، البحرين (CNN)— أعلن أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بالبحرين، الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة متهمين أدينوا بقتل ضابط إماراتي وعنصرين آخرين من الأمن البحريني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

ونقل تقرير الوكالة على لسان الحمادي قوله: "تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه يوم 3 مارس 2014 بعبوة متفجرة مما نجم عنه مقتل شهداء الشرطة الثلاثة الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، وذلك بعد أن صار الحكم باتاً واجب التنفيذ، بصدور حكم محكمة التمييز برفض الطعن المقدم منهم، وبإقرار الحكم الصادر بإعدامهم، وذلك بعد أن اتخذت الإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن، وطلب النائب العام تنفيذ الحكم بناءً على ذلك."

وأوضح الحمادي أن "تنفيذ الحكم تم رمياً بالرصاص، وبحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ حسبما يقضي القانون."

وترجع وقائع القضية إلى "قيام المحكوم عليهم بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بُعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها مما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين،" وفقا لما نقلته الوكالة البحرينية الرسمية.