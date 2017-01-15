دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء محمد نورالدين، إن ثورة 25 يناير هي التي أدت إلى تردي الأوضاع في مصر، على حد تعبيره، معتبراً أن "الدول المحترمة" تضع قوانين وضوابط للتظاهرات والاحتجاجات وعلى من يخالفها أن يُحاكم وفقاً للقانون.

وجاءت تصريحات اللواء نورالدين في مقابلة تلفزيونية في برنامج "العاشرة مساء" الذي يقدمه الإعلامي، وائل الإبراشي، والمذاع على فضائية "دريم" المصرية، والذي شارك فيه أيضاً، خالد القاضي، عضو سابق في المكتب السياسي لحركة "تمرد" التي أسسها معارضون لجماعة "الإخوان المسلمين" ولحكم الرئيس المصري السابق، محمد مرسي.

وأضاف اللواء نورالدين: "جميع الدول العريقة ديمقراطياً في أوروبا وأمريكا تحدد محظورات، أولا مفيش هتافات منافية للآداب، ومفيش هتافات تحض على كراهية الآخر، ومفيش هتافات عنصرية، ومفيش شتائم تمس الأعراض.. يعني في حدود.. (لأن) الكلمة تجرح، مثلاً كلمة تحض على كراهية الأقباط أو الشيعة أو إهانة الجيش.. الكلمة توّلع بلد."

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ومن جانبه، قال القاضي: "طيب لو حد قال في تظاهر يسقط يسقط حكم العسكر، تقبض عليه ليه، هو الجيش هو اللي حكمنا دلوقتي، طيب لو واحد قال تيران وصنافير مصرية، هتقبض عليه بس هتحاكمه بتهمة إيه؟ خرق الهتاف مثلًا؟"

وأضاف القاضي بحدة: "إحنا ما بنتعلمش، بقالنا 6 سنين ما بنتعلمش.. وأناشد الداخلية تتعلم من درس 25 يناير." ليرد اللواء نورالدين: "مع احترامي للدستور المصري، 25 يناير هي اللي جابت مصر لورا لحد النهاردة، هي اللي جابتنا للوضع اللي إحنا فيه."

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ويُذكر أنه منذ 6 سنوات، اجتاح الآلاف من الناس شوارع مصر للاحتجاج ضد الفقر والفساد، مطلقين ثورة كتبت تاريخ مصر الجديد وأطاحت بحكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك الذي دام ثلاثين عاما.

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