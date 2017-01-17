دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن إيران تشهد صراعات داخلية، لافتا إلى أن موقف بلاده ودول أخرى حول الاتفاق النووي يتحمور حول مدى التقيد بتنفيذ البنود والثقة بأن إيران لا تسعى للحصول على سلاح نووي بعد عقد من الزمن.

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جاء ذلك في حوار أجراه الجبير خلال المنتدى الاقتصادي العالمي، أو ما يُعرف بـ"دافوس،" حيث قال: "قدرات وموارد إيران محدودة وهناك صراعات تجري داخل إيران حول الاتجاه الذي ستأخذه البلاد.. ما أجده مثيرا للاهتمام هو أن كل دول العالم تقريبا تعرضت لهجمات من قبل القاعدة وتنظيم داعش باستثناء إيران، لماذا؟"

ولفت الجبير بالقول: "هناك عدد من الدول بما فيهم السعودية قلقون من الاتفاق النووي الإيراني، فماذا سيحدث بقدرات إيران على التخصيب بعد عشرة و12 عاما؟ هل يثق الناس بالنظام الإيراني بأنه لا يسعى للحصول على سلاح نووي؟ لا اعتقد أنهم يثقون."

وتابع قائلا: "الموضوع الآخر المتعلق بإيران، هو انخراطها في المنطقة ودعمها للإرهاب وخرقها لاتفاق الصواريخ الباليستية، وحقيقة أنها تمكنت من التهرب من المسؤولية على مدى سنوات عديدة هو أمر آخر يثير القلق، ونحن نأمل ونتوقع أن العالم سيكون جديا حيال تحميل إيران مسؤوليات دعم الإرهاب وخرق اتفاق الصواريخ الباليستية وتدخلها في شؤون دول المنطقة.."