دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار إدراج إسم لاعب المنتخب المصري السابق، محمد أبوتريكة، على قوائم الكيانات الإرهابية موجة من الغضب على مواقع التواصل في مصر، كما طالب الإعلامي عمرو أديب، بالإعلان عن أسباب إصدار هذا الحكم.
فقد قبلت محكمة جنايات القاهرة طلب النائب العام، لإدراج عدد من الشخصيات العامة على قوائم الكيانات الإرهابية، بينهم أبوتريكة، والرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات أخرى بجماعة الإخوان المسلمين، وحدد الحكم مدة الإدراج بثلاث سنوات من تاريخ صدوره، بحسب ما ذكرت "بوابة الأهرام."
وقال عمرو أديب، في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "On E" إن هناك محكمتين قضائيتين أصدرتا أحكاما تؤكد أن أموال أبو تريكة حلال ولا مشاكل فيها، متسائلاً عن طبيعة الحكم الأخير، مضيفا: "أبوتريكة عمل إيه؟ لازم نعرف؛ لأن وارد جداً اسم أي حد فينا يخش في الحكاية دي."
من جهتها، أكدت هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين أنها "ستطعن على الحكم بإدراج الإخوان المسلمين المتحفظ على أموالهم على قوائم الإرهاب بعد نشره رسميا"، مشيرة الى أن الصورة الرسمية للحكم الموقعة من المستشار خليل عمر عبدالعزيز، حملت عدة مفاجآت في كشف أسماء الأشخاص الذين تم إدراجهم في قائمة الإرهاب، حيث تضمن الكشف كلا من أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وباكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي"، بحسب ما ذكر موقع "بوابة الحرية والعدالة."
وقد انتشر وسم #ابو_تريكه_مش_مجرم على تويتر عبّر من خلاله روّاد الموقع عن دعمهم للاعب، وفيما يلي أبرز التعليقات التي رصدناها:
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