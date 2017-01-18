دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار إدراج إسم لاعب المنتخب المصري السابق، محمد أبوتريكة، على قوائم الكيانات الإرهابية موجة من الغضب على مواقع التواصل في مصر، كما طالب الإعلامي عمرو أديب، بالإعلان عن أسباب إصدار هذا الحكم.

فقد قبلت محكمة جنايات القاهرة طلب النائب العام، لإدراج عدد من الشخصيات العامة على قوائم الكيانات الإرهابية، بينهم أبوتريكة، والرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات أخرى بجماعة الإخوان المسلمين، وحدد الحكم مدة الإدراج بثلاث سنوات من تاريخ صدوره، بحسب ما ذكرت "بوابة الأهرام."

وقال عمرو أديب، في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "On E" إن هناك محكمتين قضائيتين أصدرتا أحكاما تؤكد أن أموال أبو تريكة حلال ولا مشاكل فيها، متسائلاً عن طبيعة الحكم الأخير، مضيفا: "أبوتريكة عمل إيه؟ لازم نعرف؛ لأن وارد جداً اسم أي حد فينا يخش في الحكاية دي."

من جهتها، أكدت هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين أنها "ستطعن على الحكم بإدراج الإخوان المسلمين المتحفظ على أموالهم على قوائم الإرهاب بعد نشره رسميا"، مشيرة الى أن الصورة الرسمية للحكم الموقعة من المستشار خليل عمر عبدالعزيز، حملت عدة مفاجآت في كشف أسماء الأشخاص الذين تم إدراجهم في قائمة الإرهاب، حيث تضمن الكشف كلا من أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وباكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي"، بحسب ما ذكر موقع "بوابة الحرية والعدالة."

وقد انتشر وسم #ابو_تريكه_مش_مجرم على تويتر عبّر من خلاله روّاد الموقع عن دعمهم للاعب، وفيما يلي أبرز التعليقات التي رصدناها:

لا اعرف اَي تفاصيل عن مشكلة ابوتريكة ولكني اشهد امام الله انه واحد من أفضل الشخصيات التي تعاملت معها في حياتي وانه رجل طيب متسامح مع الجميع — Mido (@midoahm) January 18, 2017

ابو تريكه فخر مصر يا دوله منفسنه يا ام عقل صغير ثم الراجل في ملاين بيحبوه قصاد دوله الملاين بيخافوا منها ومن اجرامها يبقي مين الارهابي — Amir Eid-أمير عيد (@Amir3id) January 17, 2017

#أبو_تريكة لاعب أهلاوي استطاع بجميل أخلاقه أن يأسر قلوب الزملكاوية أيضاً .. أبو تريكة رمز من رموز الكرة المصرية .. أبو تريكة مش إرهابي — Yasmine El-Khateib (@Yasmine_Khateib) January 17, 2017

أبو تريكة أنضف من النظام الحالي كله من اكبر راس لأصغر راس. #أبو_تريكة — Mohamed Attia (@MouhamedAttia) January 17, 2017

#أبوتريكه من نوادر الوسط الرياضي

ومن القلائل الذين اجتمع عليهم العامة

تم وضع اسمه في قوائم الإرهابيين

من العصابة التي باعت #تيران_وصنافير ! — د.محمد الصغير (@drassagheer) January 17, 2017

بحب أبو تريكة ومش هنسى له كل لحظة رفع فيها اسم مصر في السما.. ومش هنسى كل ليلة بيت فيها المصريين فرحانين.. ربنا معاك يا تريكة — إبراهيم فايق (@ibrahimfayeq) January 17, 2017

محمد أبوتريكة .. قصة نجاح إنسان و لاعب ستبقى خالدة في التاريخ .. من أفضل ما أنجبت الرياضة العربية ❤️🇪🇬@trikaofficial #مصر #أبوتريكة — محمد سعدون الكواري (@Ms3don) January 17, 2017

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