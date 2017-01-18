دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، الأربعاء، إن إيران والمملكة العربية السعودية تعاونتا للتوصل لحل في لبنان وساعدتا في انتخاب الرئيس ميشال عون، على حد تعبيره.

وأضاف ظريف في اجتماع بمنتدى "دافوس" الاقتصادي في سويسرا: "لا أرى سبباً ليكون هناك سياسات عدائية بين إيران والسعودية، يمكننا التعاون من أجل استقرار المنطقة، كانت إيران والسعودية قادرتان على إزالة العقبات أمام انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، وتوصلنا إلى حل في لبنان،" حسبما نقلت على لسانه وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".

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وتابع ظريف: "سمعنا مغالطات كلامية كثيرة من السعودية، علينا النظر إلى حقيقة الوضع في المنطقة ونرى وندرك كيف تسير المنطقة في مسار خاطئ."

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وتأتي تصريحات ظريف بعد يوم من تصريح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بأن ثمانية بلدان حاولت التدخل لإجراء وساطة بين طهران والرياض، بمحاولة لوقف تدهور العلاقات بين البلدين، مضيفا أن بلاده لا تخطط للتدخل في السعودية أو "إلغائها من المشهد السياسي" حسب قوله.

كما قال ممثل المرشد الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، في مقابلة أجراها مع مجلة "دراسات السياسة الخارجية الإيرانية"، إن طهران لا تريد إسقاط الحكم بالسعودية، بل إنها "تدعم محاولات كبح تلك المخططات،" على حد تعبيره.