دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن قائد قوات مكافحة الإرهاب العراقية، الفريق أول ركن طالب شغاتي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن قواته استعادت السيطرة على كافة المناطق في الجانب الشرقي من مدينة الموصل من قبضة تنظيم "داعش".

وقال شغاتي إن الضفة الشرقية من نهر دجلة أصبحت خالية من "داعش" وستبدأ القوات العراقية مرحلة طرد عناصر التنظيم من باقي المناطق التي يوجدون فيها.

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ومن جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في بيان رسمي: "وعد التحرير النهائي والانتصار التام في الموصل قد اقترب وتكللت بالنجاح جهود قواتنا البطلة باكتمال الخطة الاساسية في تطهير الجانب الأيسر في أكثر المحاور وتحرير مركز مدينة الموصل، ويجري العمل حالياً على تحرير ما تبقى من مناطق الغابات والقصور والمناطق القليلة اأاخرى في المحور الشمالي والعمل بقوة وعزيمة باتجاه إكمال تحرير الجانب الأيمن."

وأضاف العبادي: "سطر المقاتلون الغيارى أروع صور البطولة والفداء والتعامل الإنساني مع المدنيين وحققوا انتصارات باهرة خلال الأيام الأخيرة تم خلالها استعادة العديد من المناطق والقرى والأحياء السكنية والقضاء على أعداد كبيرة من أفراد عصابة داعش المهزومة، وستواصل قواتنا الظافرة تقدمها لتنفيذ كامل الخطة لتحرير مدينة الموصل بعون الله وببسالة وتضحيات المقاتلين الشجعان."