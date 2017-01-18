دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مسؤول في وزارة الدفاع الروسية، إن دولته شنت مع تركيا لأول مرة غارات جوية مشتركة ضد تنظيم "داعش" في سوريا، الأربعاء، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس".

وأضاف رئيس قسم دائرة العمليات الجوية في الأركان الروسية، سيرغي رودسكوي: "اليوم (الأربعاء) أجرت القوات الجوية الروسية والقوات الجوية التركية، لأول مرة عملية جوية مشتركة ضد تنظيم داعش في ضواحي الباب في ريف حلب."

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وتابع رودسكوي: "شارك في العملية الجوية التي تمت بالاتفاق مع دمشق، 9 طائرات هجومية تابعة للقوات الجوية الروسية، هي أربع SU-24M وأربع SU-25 ومهاجمة واحدة SU-34، بالإضافة إلى ثماني طائرات بالسلاح الجوي التركي، هي أربع مقاتلات F-16 وأربع طائرات F-4."

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وصرّح المسؤول الروسي أن الأهداف التي ضُربت مجموعها 36 موقعاً، مؤكداً أن جميعها " متفق عليها عبر قناة هيئات الأركان العامة وقيادة المجموعات الجوية لدى الدولتين."