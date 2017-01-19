دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لقي 20 رجل إطفاء مصرعهم، بالعاصمة الإيرانية طهران، سقطوا تحت أنقاض برج "بلاسو" التجاري عندما كانوا بصدد إطفاء حريق ضخم شبّ في الطوابق العليا من هذا البرج صباح اليوم الخميس، وفق ما أكده عمدة إيران محمد باقر غاليباف، للتلفزيون الرسمي الإيراني.

كما أكد المتحدث باسم الحماية المدنية جلال مالكي في وقت سابق، أنهم فقدوا الاتصال بـ 35 من عناصر الإطفاء.

ونقلت وكالة أنباء فارس في وقت سابق أنه يُعتقد مصرع 30 عنصرا من الإطفاء، فيما قالت وكالة الأنباء الرسمية إن 70 شخصا على الأقل جُرحوا في الحادث، 23 منهم في حالة خطرة.

وأشار المتحدث باسم الحماية المدنية للوكالة الرسمية إلى أن البناية سقطت بشكل عمودي دون أن تحدث أضرارًا بالبنايات المجاورة، وقد طلبت الحماية المدنية من العاملين في سفارتين قريبتين من البرج وسكان البنايات المجاورة إخلاء المنطقة.

وتحاول فرق الإنقاذ الوصول إلى عناصر الإطفاء، كما فتحت السلطات تحقيقا في أسباب الحادث، في وقت نقلت فيه الوكالة الرسمية عن حاكم المدينة حسين هاشمي أن الحريق وقع بسبب حادث، كما قال صحفي من عين المكان لـCNN، إن عناصر الأمن أغلقوا المنطقة التي يوجد بها البرج في وجه المارة والسيارات.

كما صرّح مسؤول تجاري بالبرج للوكالة المحلية إن الحريق وقع بسبب تسرب من أسطوانة غاز صغيرة بالطابق العاشر، أدى إلى انفجارها عندما قام أحد الباعة بإنارة الضوء في محله، وعندما حاول من يوجدون في البرج الحريق، حاولوا إطفاءه بطفايات الحرائق، غير أنها خالية، يقول المسؤول للوكالة الرسمية.

ويضم البرح محلات تجارية لبيع الملابس والأقمشة، وأظهر مقطع فيديو بثه التلفزيون الإيراني الرسمي انهيار المبنى الدرامي. وأظهرت الصور أعمدة الدخان الكثيفة المتصاعدة من الطوابق العليا للمبنى قبل انهياره.