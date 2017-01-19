دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكّد الداعية السعودي الدكتور سلمان العودة دعمه وتضامنه مع لاعب المنتخب المصري السابق، محمد أبوتريكة بعد إدراج إسمه ضمن الكيانات الإرهابية.

وقال العودة في لقا مع برنامج "بالعربي" المذاع على فضائية "القناة" إن لائحة قوائم الإرهاب التى صدرت بحق 1500 شخص فى مصر من بينهم أبوتريكة، مصيرها "إلى زوال."

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وتوجّه الداعية للاعب المصري بالقول: "بحبك يا أبوتريكة."

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