دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، نقل المرشد العام السابق لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد مهدي عاكف، إلى إحدى المستشفيات التي لم تُفصح السلطات عنها، بناءً على طلب من أسرته.

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إذ صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بنقل عاكف من مستشفى الأمراض الباطنية التابعة لمستشفيات "القصر العينى" إلى "إحدى المستشفيات بناء على طلب أسرته وفقاً للقواعد القانونية وأودع بغرفة العناية المركزة لتلقى العلاج اللازم لحين امتثاله للشفاء."

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