دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق للشؤون الخارجية إن "التسريبات" التي نشرت وتم تداولها على أكبر نطاق، كانت مكالمة خاصة مع "أخ لي" على حد تعبيره.

تابعونا في حلقة الجمعة الجزء الثالث.. حديث البرادعي عن تسجيل الأجهزة الأمنية لمكالماته الشخصية الخاصة به وإذاعتها على الفضائيات.@ElBaradei pic.twitter.com/FJj5wh4UED — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) ٢٠ يناير، ٢٠١٧

جاء ذلك في جزء من مقابلة للبرادعي على قناة العرب، ستبث الجمعة، حيث قال: "دي (التسريبات) كانت المفروض تكون مكالمة خاصة بيني وبين أخ ليا، قامت الأجهزة العظيمة بتسجيلها، وليس فقط بتسجيلها، يعني يمكن أيام هتلر وأيام الأنظمة القمعية الكثيرة، سجلوا للناس، ولكن يمكن أن السبق في ما جرى أنها أذيعت على التلفزيون."

وتابع قائلا: "الواد بلية وزملائه أخدوها وأذاعوها على التلفزيون والدولة بتتفرج.. قدس الأقداس وهو حرمة حياتك الشخصية تنتهك في الوقت الذي تقف فيه الدولة لتتفرج ويمكن بتسمع هي كمان ما يذاع."

ويذكر أن قضية التسريبات الصوتية سبق واستخدمت في الصراع السياسي المصري أكثر من مرة ومن قبل أطراف متعددة. فمن جهة نشر إعلاميون مقربون من السلطة تسجيلات لقيادات في المعارضة وفي جماعة الإخوان المسلمين، زاعمين أنها تحمل دلائل على إدانتهم سياسيا وأمنيا، في حين نشرت وسائل إعلام معارضة للسلطة في مصر تسجيلات مزعومة أخرى لشخصيات رئيسية في السلطة طال مضمونها الأوضاع الداخلية والعلاقات مع دول المنطقة.