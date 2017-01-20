دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد الإعلامي المصري، مصطفى بكري، على أن الجيش المصري ورئيس البلاد لا يمكن أن يفرطوا بذرة تراب واحدة من مصر، مؤكدا على وجود "أبواق مسمومة" تبث الفتنة من تركيا وقطر والبعض من داخل مصر.

جاء ذلك في برنامجه الذي يبث على قناة صدى البلد، حيث قال: "تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي ضد الرئيس السيسي في هذا الوقت، لماذا يريدون تشكيكك أيها المواطن في جيشك العظيم، الذي وقف وتحدى، هذه الِأبواق التي تبث من تركيا ومن قطر ومن هنا ماذا تريد؟"

وتابع قائلا: "أيريدون حقا وطنيا خالصا كما يقوقون أم أنهمك يوظفون الأمر لدفع الناس للصدام مع الدولة؟ فنخسر الدولة ونخسر الوطن.. ما أسهل أن تطلق الاتهامات وأن تفسر الأقوال ولكن يبقى الرهان دوما على الشعب.."