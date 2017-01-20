دمشق، سوريا (CNN)— دمر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" واجهة المسرح الروماني و"التترابيلون" في مدينة تدمير الأثرية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وفقا لما نقله التلفزيون السوري.

من داخل سجن تدمر.. تسجيل نشره داعش بعد سيطرته على المدينة 1:10

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية على لسان مصادر من داخل تدمر قولهم: "إرهابيي تنظيم داعش عمدوا إلى تفخيخ واجهة المسرح الروماني والمصلبة (التترابيلون) المؤلفة من 16 عمودا في الشارع الرئيسي بالمدينة الأثرية وفجروها ما أدى إلى تدميرها."

وأشار تقرير الوكالة إلى أن "داعش سبق أن دمر في شهر آب من عام 2015 المدافن التدمرية البرجية والتي يعود بناؤها لفترات مختلفة تمتد من سنة 44 إلى 103 ميلادي وذلك باستخدام كميات كبيرة من المتفجرات وأجزاء كبيرة من معبد بل الأثري الذى يعود الى عام 32 ميلادي ومعبد بعل شمين داخل المدينة الأثرية كما عمد التنظيم التكفيري إلى قتل الباحث وعالم الآثار خالد الأسعد في ساحة المتحف الوطني بتدمر ثم علقوا جثمانه على عمود وسط المدينة وفي شهر تموز من العام ذاته حطموا تمثال أسد اللات الشهير وثمانية تماثيل وجدت في مدافن تدمرية."