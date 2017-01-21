القاهرة، مصر(CNN) -- أكد عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب، طارق الخولي، أن اللجنة أرسلت قائمة ثانية لمؤسسة الرئاسة لإصدار قرار بالعفو عنهم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن هذه القائمة ضمت ثلاثة أنواع من المحبوسين، في تصريحت لموقع CNN بالعربية.

إذ قال الخولي: "انتهينا من القائمة الثانية للمحبوسين تضم متهمين في قضايا التظاهر عقب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية (قضية تيران وصنافير)، إلى جانب المتهمين بالتظاهر أمام السفارة السعودية، وأرسلناها لمؤسسة الرئاسة لمراجعتها، ولا نعرف متى سيُصدر قرار العفو، وهذا سيخضع لسرعة مراجعتها من قبل المؤسسة الرئاسية."

وأضاف الخولي: "لا أستطيع تحديد أعداد القائمة الثانية التي أرسلناها للرئيس، حتى لا يمثل ذلك ضغطاً على الرئاسة، ولكن في كل الأحوال سيكون عدد المفرج عنهم أكبر ممن أفرج عنهم في المرة الأولى والذين بلغ عددهم 82 شخصاً."

وتابع الخولي: "أرسلنا ثلاث قوائم تنظيمية، الأولى تتعلق بأصحاب الأحكام النهائية، والثانية لمن هم دون 18 عاماً، والثالثة جاءت عن طريق أعضاء مجلس النواب، وتم مناقشتها داخل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس."

واختتم الخولي بحديثه بالقول: "هناك من حُبس من الصحفيين في قضايا رأي ونشر، ضمن القائمة التي قدمناها للرئاسة، لكن عددهم ليس كبيراً، ونتعامل مع كل الحالات بصرف النظر عن شهرة أصحابها، وتُطبق عليهم المعايير ونحن ضد التمييز، والقائمة التي أرسلت كانت بأسبقية وصول هذه الأسماء للجنة."