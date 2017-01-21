دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر المحامي المصري الذي أقام الدعوى القضائية ضد "تنازل" الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير، خالد علي، الجمعة، صوراً لما يبدو أنها وثائق رسمية، قال إنها صادرة عن المملكة العربية السعودية، واعتبر أنها "تؤكد مصرية" جزيرتي تيران وصنافير، على حد تعبيره.

وأضاف علي في تدونية له نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قبل توقيع اتفاقية العار التي قضى مجلس الدولة بموجب حكم نهائي وبات ببطلانها، لأنها تضمنت التنازل عن الجزر المصرية، كانت السعودية حتى في مكاتباتها السرية قريبة العهد لا تجرأ على الحديث عن الجزر، هذه صورة من وثيقة منسوبه للخارجية السعودية أرسل صورتها لي الصديق وائل عباس."

وتابع علي أن الوثائق "تتضمن ما يفيد إرسال سفير اليابان خطاباً للسعودية يسألها عن مضيق تيران، فجاء بالوثيقة أن الخارجية السعودية تتحوط في الرد على اليابان وتشك في أن طلبها يتجاوز غرض جمع المعلومات، وجاء به أن اتفاق مصر مع اسرائيل اعتبر المضيق دولي وأن ترسيم الحدود البحرية مع مصر لم يتم،" على حد زعمه.

واستطرد علي: "هكذا كانت السعودية ترد فليس لديها أي مستند بأن الجزر غير مصرية، وتحتاط ألف مرة لإدلاء بأي حديث يتعلق بالجزر، اليوم وبعد توقيع الاتفاقية نشرت السعودية تعميماً تلزم فيه كل مؤسساتها بوضع خرائط حديثة لأن خرائطها السابقة لم تكن تتضمن تلك الجزر،" على حد قوله.

قبل توقيع إتفاقية العار التى قضى مجلس الدولة بموجب حكم نهائي وبات ببطلانها، لأنها تضمنت التنازل عن الجزر المصرية، كانت ا... Posted by Khaled Ali on Friday, January 20, 2017

ويذكر أن قضية تيران وصنافير تصدرت العناوين مؤخراً، بعد إصدار المحكمة الإدارية العليا في مصر، الاثنين الماضي، قراراً بـ"مصرية" تيران وصنافير، عبر رفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي تنص على انتقال تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

ويُشار إلى أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد بشكل مستقل من صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.