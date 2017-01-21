دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال عمر البنيه، مكتب التنسيق الخارجي لمجلس عشائر تدمر والبادية، إن أربعة أشخاص قتلوا، وجرح آخرون، السبت، بعد انفجار سيارة بمخيم الرقبان على الجانب السوري، قرب الحدود الأردنية.

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وقال البنيه في تصريح لـCNN إن التفجير استهدف سوقا وأن أغلب الضحايا من النساء والأطفال، لافتا إلى نقص شديد بالمعدات الصحية والعيادات في المخيم، مناشدا المنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصليب الأحمر بنقل النساء والأطفال المصابين من المنطقة بأسرع وقت ممكن.

من جهته أكد مصدر عسكري أردني هذه الأنباء وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا،" دون تقديم أي تفاصيل إضافية.