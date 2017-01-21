واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مارك تونر، السبت، أنه نظراً لتنصيب الرئيس دونالد ترامب، حديثاً، و"المطالب العاجلة لعملية الانتقال"، فإن واشنطن لن تُرسل وفداً للمشاركة في محادثات أستانة حول الأزمة السورية، المقرر انعقادها في كازخستان الاثنين المقبل.

وأضاف تونر أن واشنطن ستكتفي بتمثيلها في المؤتمر عبر سفيرها في كازاخستان.

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وتابع تونر بأن "الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية من خلال عملية تقودها سوريا، لتتمكن من إعادة دولة سلمية متحدة وتمثل جميع من فيها."

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