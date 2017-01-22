دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق، إن ما حدث في حي الحرازات في جدة يوجب توضيع عدد من المسائل الدينية المهمة وفي مقدمتها عقيدة "الولاء والبراء"، لافتا إلى أن شروحات الطهارة لعلها نالت كفايتها.

الأحداث الإرهابية توجب العناية بتوضيح الولاء والبراء والردة وغيرها مما يشوش فكر الإرهابيين ، ولعل شروحات الطهارة قد نالت كفايتها! — عادل الكلباني (@abuabdelelah) ٢١ يناير، ٢٠١٧

جاء ذلك في تغريدة للكلباني على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "الأحداث الإرهابية توجب العناية بتوضيح الولاء والبراء والردة وغيرها مما يشوش فكر الإرهابيين، ولعل شروحات الطهارة قد نالت كفايتها!"

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ويشار إلى أن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، كشف، مساء السبت تنفيذ السلطات في المملكة لمداهمتين أمنيتين في حي الحرازات وحي النسيم في مدينة جدة، أسفرتا عن انتحار إرهابيين والقبض على اثنين آخرين، بعد تبادل كثيف لإطلاق النار.

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