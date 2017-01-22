أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، إن الحرب السورية والقضية الفلسطينية والاتفاق النووي الإيراني سيكونون ضمن أجندة النقاش خلال اتصاله بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد.

وأضاف نتنياهو أن الهم الأكبر لإسرائيل هو التهديد النووي الذي تشكله إيران بموجب شروط الاتفاق النووي المبرم في 2015، متابعاً: "هدف إسرائيل الأبرز هو وقف التهديد الإيراني وتهديد الاتفاق النووي السيء الموقع مع إيران."

وكان نتنياهو معارضاً شديداً للاتفاق النووي، الذي عُقد بين إيران ومجموعة من القوى العالمية - الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا بالإضافة إلى ألمانيا.

وبموجب الاتفاق، يتعين على إيران الحد من مخزونها من اليورانيوم بنحو 98 في المائة، والتخلص التدريجي من أجهزة الطرد المركزي على مدى السنوات الـ15 المقبلة، والحد من الأنشطة البحثية، والسماح بعمليات تفتيش مشددة.

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وفي المقابل، رُفع العديد من العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران.

ويُذكر أن ترامب ندد مراراً وتكراراً بالاتفاق النووي قائلاً إنه "تم التفاوض عليه بأسلوب غير ملائم،" وتعهد بإعادة التفاوض على شروطه.

وبدأ ذوبان الجليد في العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران فقط خلال السنوات الأخيرة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ولكن مستقبل الاتفاق أصبح موضع شك منذ فوز ترامب.