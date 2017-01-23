دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال بشار الجعفري، رئيس وفد النظام السوري إلى محادثات أستانة حول الأزمة السورية، إن الجميع مدعوون في هذا الاجتماع إلى "تحصين الوطن" على حد تعبيره.

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ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية على لسان الجعفري قوله: "ما تأمله الجمهورية العربية السورية من هذا الاجتماع هو تثبيت وقف الأعمال القتالية لمدة زمنية محددة يتم خلالها الفصل بين التنظيمات الموقعة والراغبة بالتوجه إلى مصالحة وطنية والاشتراك في العملية السياسية من جهة وبين تنظيمي داعش والنصرة الإرهابيين والتنظيمات المرتبطة بهما على أمل أن تتضافر جهودنا جميعا في محاربة الارهاب تلبية لمطالب شعبنا."

وتابع قائلا: "الامر الذي يتطلب اغلاق الحدود السورية/ التركية لتجفيف منابع الارهاب وبذلك نكون قد مهدنا الطريق نحو حل سياسي للحرب بمشاركة أوسع طيف من السوريين."

وأضاف الجعفري قائلا: "نحن مدعوون جميعا للعمل سوية لتحصين الوطن ضد وباء الخيانة لصالح قوى خارجية تروم بكل السوريين الشر والعداء وضد العمالة لأجندات تخريبية تدميرية ارهابية فالسوريون قادرون لوحدهم على تجاوز خلافاتهم وبناء جسور حوار مثمر يعيد الوطن واقفا على قدميه بشموخ وعزة فالسلام قبل أن يولد في المؤتمرات لا بد أن يولد في عقولنا وقلوبنا وكلما ازداد عدد المؤمنين بيننا بذلك اقتربنا من تعزيز مسار المصالحة والمصارحة الوطنية."