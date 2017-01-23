دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد الضجة التي أحدثها الكاتب المصري علاء الأسواني في مقاله الأخير "تقرير سري تم تسريبه من جهاز أمني"، عاد الإعلامي المصري ليرد عبر حسابه الرسمي على تويتر على الانتقادات التي وجّهت اليه، قائلاً إنه كلما اقتربت ذكرى ثورة يناير، "أصيب اراجوزات الإعلام بالسعار ورددوا الخزعبلات."
وكان الأسواني قد كشف الأسبوع الماضي في مقال لـ DW عربية، قال في نهايته إنه مستوحى من وحي الخيال، عن "تقرير سري تم تسريبه من جهاز أمني" عبارة عن مقترحات ادارة الاعلام للتعامل مع المتغيرات السياسية الحالية.
وتكشف الرسالة خطط تسريب مكالمات هاتفية جرى التنصت عليها لتشوية الدكتور محمد البرادعي والمستشار هشام جنينة، وشغل المصريين بقضايا وهمية وفضائح عبر الإعلام، لتمرير ذكرى ثورة 25 يناير السادسة، وامتصاص الغضب الشعبي من الغلاء.
وسأل الأسواني في تغريداته أنه "اذا كانت الثورة مؤامرة فلماذا لم يتم احباطها؟
كما أشار في تغريدة أخرى الى أن ملايين المصريين اشتركوا في ثورة يناير، ليسأل بعدها: هل قبضوا جميعا من الموساد؟
وفي تغريدة أخرى كتب: هل كان مبارك كاسترو أم جيفارا حتى تتآمر أمريكا لاسقاطه؟
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