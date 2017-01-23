دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد الضجة التي أحدثها الكاتب المصري علاء الأسواني في مقاله الأخير "تقرير سري تم تسريبه من جهاز أمني"، عاد الإعلامي المصري ليرد عبر حسابه الرسمي على تويتر على الانتقادات التي وجّهت اليه، قائلاً إنه كلما اقتربت ذكرى ثورة يناير، "أصيب اراجوزات الإعلام بالسعار ورددوا الخزعبلات."

وكان الأسواني قد كشف الأسبوع الماضي في مقال لـ DW عربية، قال في نهايته إنه مستوحى من وحي الخيال، عن "تقرير سري تم تسريبه من جهاز أمني" عبارة عن مقترحات ادارة الاعلام للتعامل مع المتغيرات السياسية الحالية.

وتكشف الرسالة خطط تسريب مكالمات هاتفية جرى التنصت عليها لتشوية الدكتور محمد البرادعي والمستشار هشام جنينة، وشغل المصريين بقضايا وهمية وفضائح عبر الإعلام، لتمرير ذكرى ثورة 25 يناير السادسة، وامتصاص الغضب الشعبي من الغلاء.

وسأل الأسواني في تغريداته أنه "اذا كانت الثورة مؤامرة فلماذا لم يتم احباطها؟

كلما اقتربت ذكرى الثورة أصيب اراجوزات الإعلام بالسعار ورددوا الخزعبلات.اذا كانت الثورة مؤامرة فلماذا لم تحبطوها ولماذا اشدتم بها ياافاقين ؟ — علاء الأسواني (@AlaaAswany) January 23, 2017

كما أشار في تغريدة أخرى الى أن ملايين المصريين اشتركوا في ثورة يناير، ليسأل بعدها: هل قبضوا جميعا من الموساد؟

ملايين المصريين اشتركوا في ثورة يناير.هل قبضوا جميعا من الموساد.؟ لماذا تمسكت إسرائيل ببقاء مبارك. ولماذا أشاد الجيش بالثورة اذا كانت مؤامرة — علاء الأسواني (@AlaaAswany) January 23, 2017

وفي تغريدة أخرى كتب: هل كان مبارك كاسترو أم جيفارا حتى تتآمر أمريكا لاسقاطه؟

هل كان مبارك كاسترو أم جيفارا حتى تتامر امريكا لاسقاطه ؟ كان خادما مطيعا لامريكا وإسرائيل فوصفوه بالكنز .شهداء الثورة هل قبضوا ليموتوا ؟ عيب — علاء الأسواني (@AlaaAswany) January 23, 2017

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.