المتحدث باسم المعارضة: النظام مسؤول عن قطع المياه عن دمشق

المعارضة: النظام مسؤول عن قطع المياه عن دمشق

الحرب السورية
آخر تحديث منذ6 دقائق.
سورياالحرب السوريةالمعارضة السوريةبشار الأسد
0:25

قال عصام الريس، المتحدث باسم المعارضة السورية، إن نظام الأسد هو المسؤول عن قطع المياه عن دمشق بسبب قصفه لمصادر المياه.

عصام الريس/ المتحدث باسم المعارضة السورية:

هناك مقاتلون من الجيش السوري الحر يسيطرون على مصادر المياه ونشروا بياناً قبل عدة أيام فقط قائلين: لا يوجد إفراد من القاعدة هنا ونحن نسيطر على هذا المصدر، ونحن على استعداد لإعادة تدفق المياه إلى دمشق مجدداً.

نحن لسنا من يقطع المياه عن دمشق. طلبنا عدة مرات، نحن نريد إرسال المياه إلى دمشق ولكن النظام هو يقصفنا بطريقة تقضي على مصدر المياه. الجميع في دمشق يعلم ذلك.

سورياالحرب السوريةالمعارضة السوريةبشار الأسد