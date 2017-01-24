الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN) -- يتوقع أن يزور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الأربعاء كلية الملك فيصل الجوية، بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها، حيث سيشهد الحفل تدشين الملك للطائرة الجديدة F.15 - SA، التي تنضم لأسطول القوات الجوية الملكية السعودية، بمميزات متطورة تسمح للمملكة بتعزيز قدراتها العسكرية الضاربة في وقت تمر فيه المنطقة بمرحلة حرجة أمنيا وسياسيا.

وقال قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف، اللواء الطيار الركن محمد بن صالح العتيبي، إن الطائرة الجديدة "تعد من أحدث الطائرات المتقدمة في العالم، وتحوي أجهزة متقدمة جدا في الحرب الإلكترونية، وتعمل معظم هذه الأجهزة بالتكنولوجيا الرقمية، ويمكن تحميل الطائرة بالأسلحة التقليدية أو الأسلحة الذكية الحديثة بقدرات متطورة."

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في تغطيتها لمميزات الطائرة التي تعاقدت المملكة قبل سنوات على العشرات منها أنها ستتيح "تفوقًا نوعيًا في القدرات الجوية على مستوى الشرق الأوسط، يضمن لها الحصول على أحدث القدرات والإمكانيات التي تحافظ بها على أراضيها واستقرار أمنها وأمن المنطقة ضد أي تهديدات خارجية محتملة."

وتمتلك الطائرة الجديدة محطتين جديدتين لتعليق الأسلحة، غير موجودتين في النماذج السابقة، وذلك بهدف تعزيز الحمولة التسليحية للطائرة وقدراتها الفتاكة والتي تشمل رادارات بالغة التطور، تمكنها من القيام بجميع المهام. وتبلغ السرعة القصوى للطائرة 2655 كيلومتر في الساعة، وأقصى ارتفاع 18200 متر، فيما يصل المدى القتالي الفعال 1840 كيلومتر.

وتتمتع طائرة النسر المقاتل بهيكل قوي يقدر عمره الافتراضي بأكثر من الضعفين مقارنة بالطرازات السابقة، ويتوقع لها أن تظل في الخدمة حتى عام 2025. أما التصميم فهو يمنحها قدرات جديدة دون التخلي عن قدرات " F.15 " الفتاكة خلال الاشتباكات الجوية، لتمتلك " F.15-SA " قدرة عالية على تنفيذ قصف أرضي دقيق بالإضافة إلى القدرة على الدفاع عن نفسها ضد طائرات العدو. وتمتلك الطائرة قدرات تصويب دقيقه جدا في مختلف الأحوال الجوية.