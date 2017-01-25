دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا الدكتور محمد البرادعي نائب الرئيس المصري السابق والرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، الشباب المصري إلى الاتحاد في حزب واحد قوي لتحقيق مطالب الشعب، وذلك بالتزامن مع الذكرى السادسة لثورة 25 يناير.
وفي تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال البرادعي: " هل يمكنكم يا شباب أن تدمجوا أحزابكم في حزب قوى له رؤية واضحة تحقق مطالب الشعب وأولوياته؟ مازالت قوتكم في وحدتكم وعددكم. فلنتعلم من أخطائنا".
وكان البرادعي أكد، في سلسلة تغريدات، الثلاثاء، أن "الثورة ستبقى فخر وشعلة مضيئة لكل مصري حر"، وقال: "ثورتكم يا شباب محفورة في الوجدان. ستنتصرون مهما طال الزمن لأنكم أنتم المستقبل".
وطرح البرادعي بعض الأسئلة بمناسبة ذكرى الثورة، قائلا: "هل توافقنا على قيادة للثورة حتى تحكم في فبراير ٢٠١١؟ هل توافق كل شركاء الثورة على رئيس للوزراء في نوفمبر ٢٠١١؟"
وأضاف: "هل توافقنا على مرشح رئاسي واحد يمثل الثورة في ٢٠١٢؟ هل حاول شركاء الثورة أن يتوافقوا على دستور يجمعهم وحكومة وحدة وطنية تمثلهم في ٢٠١٢؟"، وتابع: "هل توافقنا على حرمة الدم بما في ذلك دم من نختلف معهم؟"، مؤكدا أنه "حان الوقت لأصحاب الثورة أن يتعلموا من أخطائهم إذا أردنا أن تحقق الثورة أهدافها".
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.