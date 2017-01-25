دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا الدكتور محمد البرادعي نائب الرئيس المصري السابق والرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، الشباب المصري إلى الاتحاد في حزب واحد قوي لتحقيق مطالب الشعب، وذلك بالتزامن مع الذكرى السادسة لثورة 25 يناير.

وفي تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال البرادعي: " هل يمكنكم يا شباب أن تدمجوا أحزابكم في حزب قوى له رؤية واضحة تحقق مطالب الشعب وأولوياته؟ مازالت قوتكم في وحدتكم وعددكم. فلنتعلم من أخطائنا".

هل يمكنكم ياشباب أن تدمجوا أحزابكم فى حزب قوى له رؤية واضحة تحقق مطالب الشعب وأولوياته ؟ مازالت قوتكم فى وحدتكم وعددكم . فلنتعلم من أخطائنا. — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) January 25, 2017

وكان البرادعي أكد، في سلسلة تغريدات، الثلاثاء، أن "الثورة ستبقى فخر وشعلة مضيئة لكل مصري حر"، وقال: "ثورتكم يا شباب محفورة في الوجدان. ستنتصرون مهما طال الزمن لأنكم أنتم المستقبل".

وطرح البرادعي بعض الأسئلة بمناسبة ذكرى الثورة، قائلا: "هل توافقنا على قيادة للثورة حتى تحكم في فبراير ٢٠١١؟ هل توافق كل شركاء الثورة على رئيس للوزراء في نوفمبر ٢٠١١؟"

وأضاف: "هل توافقنا على مرشح رئاسي واحد يمثل الثورة في ٢٠١٢؟ هل حاول شركاء الثورة أن يتوافقوا على دستور يجمعهم وحكومة وحدة وطنية تمثلهم في ٢٠١٢؟"، وتابع: "هل توافقنا على حرمة الدم بما في ذلك دم من نختلف معهم؟"، مؤكدا أنه "حان الوقت لأصحاب الثورة أن يتعلموا من أخطائهم إذا أردنا أن تحقق الثورة أهدافها".