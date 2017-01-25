دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات الأمنية اللبنانية، الأربعاء، عن ضبط شبكة تجسس لصالح إسرائيل واعتقال 5 أشخاص بينهم 2 من نيبال، مؤكدة أن البحث جار لضبط باقي المتورطين.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن العام اللبناني بأنه "في إطار متابعتها لعمليات مكافحة التجسس لصالح العدو الإسرائيلي، وتفكيك الشبكات التابعة له في الداخل اللبناني، وبنتيجة المتابعة الدقيقة والمكثفة، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة، أوقفت المديرية العامة للأمن العام كلا من اللبنانيين (ج.ش)، و(ج.خ)، والفلسطيني اللاجئ في لبنان (م.م)، والنيباليتين (S.D) و (B.S) بجرم التخابر مع سفارات تابعة للعدو الإسرائيلي في الخارج".

وأضاف البيان: "بنتيجة التحقيق معهم، اعترف الموقوفون بما نسب إليهم، وبأنهم أجروا اتصالات هاتفية بأرقام تابعة لسفارات العدو الإسرائيلي في كل من تركيا، الأردن، بريطانيا والنيبال بهدف العمل لصالحه وتزويده بمعلومات".

وتابع البيان: "كما أظهرت التحقيقات أن النيباليتين المذكورتين أعلاه ناشطتان في مجال تجنيد عاملات في الخدمة المنزلية من الجالية النيبالية في لبنان لصالح العدو الإسرائيلي، وذلك من خلال تزويدهن برقم السفارة الإسرائيلية في النيبال للتواصل معها بهدف جمع معلومات عن كفلائهن لصالح جهاز مخابرات العدو الإسرائيلي (الموساد)".

وأشار بيان المديرية العامة للأمن العام اللبناني إلى أنه "بعد انتهاء التحقيق معهم، أحيلوا إلى القضاء المختص بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي، والعمل جار لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين".