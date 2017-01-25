دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دشن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، الطائرة الجديدة F15 – SA، خلال حفل لكلية الملك فيصل الجوية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها، وتخريج الدفعة 91 من طلبة الكلية.

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وشاهد الملك سلمان والحضور فيلما بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس كلية الملك فيصل الجوية تضمن أبرز ما شهدته الكلية من مراحل تطويرية وما تضمه من أقسام تدريبية. وكرم العاهل السعودي اللواء الطيار الركن حمد آل خليفة قائد سلاح الجو البحريني وقائد القوات الأميرية القطرية اللواء الطيار الركن مبارك بن محمد الخيارين اللذين سبقا أن تخرجا من كلية الملك فيصل الجوية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ودشن الملك سلمان الطائرة الجديدة F15 - SA، التي انضمت لأسطول القوات الجوية الملكية السعودية مؤخراً. وشاهد العاهل السعودي والحضور العرض الجوي الذي شاركت فيه طائرات مختلفة من القوات الجوية الملكية السعودية، حيث بدأ العرض باستعراض طائرات التدريب وطائرات العمليات المتنوعة التي تشمل طائرات التوريندو الهجومية والتايفون و15F الاعتراضية و15F متعددة المهام، وأدت مجموعة من طائرات F15 - SA عروضاً متنوعة.