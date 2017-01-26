القاهرة، مصر (CNN) -- شهدت مناطق الشمال المصري هزة بلغت قوتها 5.5 درجات على مقياس رختر، قالت السلطات المصرية إن أغلب سكان شمال البلاد شعروا بها، محددة مركزها في البحر الأبيض المتوسط شرق جزيرة كريت، وذلك بعد أيام على تفنيد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء للشائعات حول زلزال مدمر قد يضرب البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قوله إن الهزة سجلتها محطات رصد الزلازل التابعة للشبكة القومية المنتشرة فروعها في مختلف محافظات مصر، مشيرا إلى أن مركز الهزة "شرق جزيرة كريت بالبحر المتوسط، وهي من المناطق النشطة زلزاليا" وقد وقعت على عمق 35 كيلومترا.

وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي يتولى الرد على الشائعات والقضايا المثارة في وسائل الإعلام، قد رد الثلاثاء على تقارير حول قرب حصول "زلزال مدمر" في مصر، ونقل المركز عن المعهد القومي للبحوث الفلكية قوله إنه لا صحة لتعرض مصر لزلزال مدمر في الفترة القادمة.

وأضاف المركز أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل، إنما يمكن فقط تحديد مناطق النشاط الزلزالي عن غيرها بواسطة الشبكة القومية للزلازل. لافتا إلى أن وقوع زلزال بمنطقة العاشر من رمضان (شمال شرق القاهرة) مؤخراً يأتي في معدل النشاط الطبيعي لهذه المنطقة كما هو مسجل تاريخياً بمحطات الرصد المحلية والإقليمية والعالمية.