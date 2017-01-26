الرباط (CNN)— نعى الشيخ السعودي سلمان العودة زوجته التي توفيت في حادث سير مساء يوم الأربعاء 25 يناير/كانون الثاني 2016، وأكد وفاتها على حسابه بتويتر، في وقت أكد عدد من الشيوخ أن أحد أبناء العودة توفي كذلك وأصيب أفراد من أسرته في الحادث ذاته.

وكتب سلمان العودة على حسابه بتويتر ناعيا زوجته هيا السياري: "حين رحلتي أدركت أني لا أستحقك. اللهم في ضيافتك وجوارك"، كما نعت عدد من السعوديات الراحلة، خاصة طالباتها في تحفيظ القرآن، وانتشر على توتير هاشتاغ "وفاة زوجة العودة وابنه"

#هيا_السياري

حين رحلتي أدركت أني لا أستحقك

اللهم في ضيافتك وجوارك — سلمان العودة (@salman_alodah) January 25, 2017

#هيا_السياري تعرفها حلق التحفيظ، وطالبات القرآن،ذات الصوت الندي، اللهم اجعله شافعا لها، ومؤنسا لها في وحشتها.#وفاة_زوجة_سلمان_العودة_وابنه — أ.د.نوال العيد (@Nawal_Al3eed_) January 25, 2017

وتقدم عدد من شيوخ السعودية بتعازيهم لسلمان العودة، ومنهم نبيل علي العوضي ومحمد العريفي وعائض القرني، وعدة شخصيات سعودية كالشاعر ياسر التويجري.

أسأل الله أن يجمعك بها في الجنان

اللهم أفرغ على أخي سلمان وأولاده صبرًا#وفاه_زوجة_سلمان_العودة_وابنه #هيا_السياريhttps://t.co/axEePVE5po — نبيل علي العوضي (@NabilAlawadhy) January 25, 2017

#وفاه_زوجه_سلمان_العوده_وابنه لا حول ولا قوة إلا بالله

اللهم اغفر لهم وارحمهم

واربط على قلب الشيخ وأسرته

واجعل هذا المصاب رفعةً في درجاتهم — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) January 25, 2017

وانتشرت صور على تويتر، لم تتأكد CNN بالعربية من مصدرها، لسيارة اصطدمت بشاحنة، قيل إنها السيارة التي كانت تقلّ أسرة سلمان العودة في إحدى شوارع مدينة الرياض.

وجاء الخبر المؤلم ساعات قليلة بعد نشر سلمان العودة لشريط فيديو على حسابه بفيسبوك، وجه فيه رسالة للآباء، جاء عنوانها على الشكل التالي: "أحبوا أولادكم و احتضنوهم قبل فوات الأوان..نصيحة مجرب".