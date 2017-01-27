دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت وزارة الخارجية السعودية، مساء الجمعة، عن الجملة التي كتبها وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك ايروليت، بسجل الزوار الخاص بوزارة الخارجية السعودية خلال زيارته للرياض، الأربعاء.

ونشرت الخارجية السعودية على موقعها الرسمي أن ما كتبه ايروليت هو: "الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا قوية ودائمة، وهي قائمة على الصداقة والثقة."

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ويذكر أن الجبير تطرق لمواضيع مثل تولي الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، إلى جانب قضايا داعش وإيران في المؤتمر الصحفي الذي عقده إلى جانب ايروليت، الأربعاء، حيث قال: "تحدث (ترامب) عن احتواء إيران والحد من قدرتها على التسبب بحدوث القلاقل، والحرص على أن تلتزم إيران بكل ما ورد في الاتفاق النووي الذي وقعته، وهو يتطابق تماماً مع موقفنا، ونحن على استعداد للعمل معه في هذا النطاق، كما عبر عن هدفه بإعادة بناء تحالفات تقليدية أو تحالفات مع حلفاء أمريكا التقليديين، وهو أمر نحن كذلك نرحب به."

وأضاف: "لقد صرح الرئيس ترامب بأن من أهدافه دحر داعش ونحن حالنا في ذلك حال جميع الدول المتحضرة في العالم ندعم هذا الهدف، ونتطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية لتحقيق هذا الهدف."