أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هدد صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، لـCNN، الأربعاء، بأن منظمة التحرير الفلسطينية ستلغي اعترافها بإسرائيل إذا نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

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وقال عريقات: "نحن في منظمة التحرير سنسحب اعترافنا بدولة إسرائيل لأنه لا يمكن تحت أي ظروف أن نعترف بإسرائيل تقول الولايات المتحدة أن القدس جزء منها"، وأضاف: "ثانيا، الاتفاقية التي تم توقيعها مع إسرائيل ستموت لأن نتنياهو قرر قتلها. ولذلك، سوف يكون مسؤولا عن دفع مرتبات الأساتذة والأطباء وعمال النظافة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. لن يمكن إبقاء السلطة، سوف تُدمر لأنه يدمرها".

وتابع عريقات: "ثالثا، سوف نذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ونطالب بتعليق عضوية إسرائيل إلى أن تخضع للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن"، وأكد أنه "بالإضافة إلى ذلك، الفلسطينيون في ظل عدم إمكانية تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية سوف يطالبون بحقوق متساوية ومواطنة متساوية مع إسرائيل".

وأضاف: "نظام الفصل العنصري هذا يجب أن ينتهي وسوف نحاول توفيق أوضاعنا في واقع الدولة الواحدة الذي تم خلقه بالقوة وبمستوطنات نتنياهو وبينيتس وليبرمان".