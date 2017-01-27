دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر الداعية الإسلامي، محمد العريفي، الذي يعتبر أحد وجوه تيار الصحوة في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو على حسابه في موقع "سناب تشات،" بين فيه تفاصيلا في حادثة وفاة زوجة وابن الداعية الإسلامي، سلمان العودة، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وقال العريفي في سلسلة من المقاطع المصورة: "بلا شك الموت فجيعة وفزع، زوجة الشيخ سلمان، أم البراء، هيا السياري، من الداعيات جزاها الله خير، ومن أهل القرآن، أسأل الله أن يرفع درجاتها، وكانت ذاهبة إلى مدينة شقرا، وتبعد شقرا نحو 200 كيلو عن الرياض.. وكانوا في سيارتين."

وتابع العريفي: "السيارة الأولى كانت فيها الأم وابنها هشام الله يرحمه أيضا توفي وعمره 17 سنة، وهو من كان يقود السيارة، ومعهم ابنهم عبدالرحمن، وعمره تقريبا ثمان سنوات أو تسع وابنتهم لدن وعمرها ست سنوات ومعها بنت أختها أيضا عمرها ممكن 28 سنة، ومعم في السيارة الثانية بقية أولادهم يسيرون ورائهم."

وأضاف: "حصل الحادث واصطدموا في شاحنة والأولاد الباقون ينظرون إليهم، ووقع الحادث وتوفيت الأم وتوفي الاين هشام وتوفيت بنت أختها أيضا، أما عبدالرحمن ذو الثمان أو التسع سنوات فهو في المستشفى وحالته تحتاج إلى دعائكم ولدن أصيبت ببعض الكسور في القدمين.."