دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على ما وصفها بـ"كذبة" انسحاب مسبق لجماعة الحوثي وعلي عبدالله صالح من منطقة مخا قبل سيطرة القوات اليمنية وبدعم من تحالف دعم الشرعية عليها، وفقا لما تناقلته مواقع إعلامية موالية لهم.

كذبة الإنسحاب المسبق باتت مكررة سمجة، تحرير مخا ترك آثاره و رفع درجة اليأس لدى متمردي الحوثي/ صالح، الضربات القادمة ستكون أكثر ألما. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢٧ يناير، ٢٠١٧

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "كذبة الانسحاب المسبق باتت مكررة سمجة، تحرير مخا ترك آثاره ورفع درجة اليأس لدى متمردي الحوثي/ صالح، الضربات القادمة ستكون أكثر ألما."

ويذكر أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية المسنودة بالتحالف العربي، أعلنت الاثنين استعادة مدينة المخا غرب محافظة تعز بالكامل من مليشيا الحوثي وأنصار الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، وذلك بعد معارك وصفت بـ"العنيفة" في المدينة صاحبة الميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر.