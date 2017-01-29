دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، إنه لم يخف من أي عدو لافتا إلى أن ما يخاف منع هو "عدوم وعينا،" على حد تعبيره، وذلك في جلسة لمناقشة التحديات التي تواجه الصعيد في مصر ضمن مؤتمر الشباب منطقة أسوان.

لم اخف من اي عدو ولكن أخاف من عدم وعينا — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) ٢٨ يناير، ٢٠١٧

وتابع السيسي وفقا لما نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: " لا يوجد لدي مصلحة غير مصلحة المصريين.. يستخدم الإرهاب لتدميرنا وإدخالنا إلى دائرة لا نخرج منها.. المجتمع بأكمله لابد أن يتصدى لمن يحاول إسقاط مصر."

وتابع قائلا: "الهدف من لقائنا كل شهر هو مواجهة أهل الشر.. مصر ستصبح بلد عظيمة بنا جميعًا.. طالما مصر بخير، فأنا بأحسن حال.. مٌصرين بفضل الله على رفع اسم مصر عالياً.. تحقيق الحلم المصري لن يكتمل إلا بوعي الشباب المصري."