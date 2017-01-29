أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد مسؤول أمريكي لشبكة CNN، الأحد، مقتل 3 قياديين بارزين بتنظيم القاعدة في اليمن، بالإضافة إلى عدد من مقاتلي التنظيم، في عملية عسكرية نفذتها القوات الأمريكية في وقت مبكر من الأحد.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل أحد أفراد الخدمة خلال العملية، كما أُسقطت مروحيتي "أباتشي" أمريكية أثناء العملية التي استهدفت كبار عناصر تنظيم القاعدة، وفقا لثلاثة مسؤولين يمنيين. استهدفت منطقة في محافظة البيضاء شمال اليمن، كانت العمود الفقري لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية منذ عشر سنوات تقريباً.

تم إنقاذ طياري تلك المروحيات، حسبما تقول السلطات المحلية، قبل أن تدمر صواريخ أميركية تلك المروحيات التي أسقطت، حسبما أضاف اثنان من المسؤولين اليمنيين.

ويقول مسؤولون يمنيون إن بين الذين قتلوا في الغارة: عبد الرؤوف الذهب، زعيم خلية القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وشقيقه سلطان الذهب، ويوسف الجوفي، حسبما قال الصحفي حكيم المسماري لـCNN.

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ويُذكر مقتل القيادي في تنظيم القاعدة طارق الذهب، على يد أخيه غير الشقيق، حزام الذهب، في عام 2012، بعد إعلان طارق أن محافظة البيضاء "إمارة إسلامية."

ويُشير تيم ليستر، المتخصص في الشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب لدى CNN، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تلاحق عائلة الذهب منذ ما لا يقل عن أربع سنوات، كما يقول إن هذه العملية العسكرية تأتي في أعقاب تزايد الضربات الجوية ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية في الأسابيع الأخيرة.

أثبت التنظيم مرونة استثنائية رغم مقتل زعيمه، ناصر الوحيشي منذ بضع سنوات، والذي كان قد حل محل أنور العولقي، الذي قُتل إثر غارة لطائرة أمريكية دون طيار. كما قاوم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية محاولات تنظيم داعش الاستيلاء على أراضيه.

ويقول اثنان من كبار مسؤولي وزارة الدفاع في اليمن ممن يوالون الحوثيين، بالإضافة إلى مسؤول في محافظة البيضاء ممن يوالون الرئيس اليمني المعترف به دولياً، عبدربه منصور هادي، إن العملية العسكرية الأمريكية بدأت بسلسة من 11 غارة لطائرات دون طيار استهدفت محافظة البيضاء في وقت مبكر من الأحد. وفي أعقاب هجمات الطائرات بدون طيار، تم إنزال عشرات من عناصر القوات الأمريكية من مروحيات أباتشي، داهموا حي يكلا. وأعقب ذلك اشتباكات عنيفة لنحو 30 دقيقة، استخدم المسلحون خلالها المدفعية الثقيلة.