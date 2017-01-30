دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر الداعية الإسلامي، محمد العريفي، مقطع فيديو، يتعلق بسبب اهتمام الغرب بوضع المرأة بالخليج وينسى على حد تعبيره للمرأة في مناطق أخرى في سوريا وأفغانستان.

وضع المرأة في الخليج، سبب اهتمام الغرب به،

ونسيانهم للمرأة السورية والأفغانية والروهنجية! pic.twitter.com/mVu8lxtoyE — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) ٢٩ يناير، ٢٠١٧

جاء ذلك في تغريدة للعريفي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال في تعليق على الفيديو: "وضع المرأة في الخليج، سبب اهتمام الغرب به، ونسيانهم للمرأة السورية والأفغانية والروهنجية!"

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