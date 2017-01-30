دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر الإعلامي السوري، فيصل القاسم، إن مصادر سورية أطلعته على حد تعبيره بأن الرئيس السوري، بشار الأسد مريض، وذلك بعد أيام على نشر رئاسة الجمهورية السورية، بيانا قالت فيه إن الأسد بخير وبصحة جيدة.

أؤكد لكم حسب مصادري أن بشار الأسد طريح الفراش،لكنه ليس غائباً عن الوعي.نسبة خطورة المرض 70%.هل وصلته أخيرا رسالة السماء ليتوقف عن ذبح شعبنا pic.twitter.com/mfXcbUXyDg — فيصل القاسم (@kasimf) ٢٩ يناير، ٢٠١٧

جاء ذلك في تغريدة للقاسم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أؤكد لكم حسب مصادري أن بشار الأسد طريح الفراش، لكنه ليس غائباً عن الوعي. نسبة خطورة المرض 70%.. هل وصلته أخيرا رسالة السماء ليتوقف عن ذبح شعبنا."

ويذكر أن الرئاسة السورية نشرت، الجمعة، بيانا قالت فيه: "تنتشر منذ أيام على بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية، إشاعات تتحدّث عن صحّة الرئيس الأسد، لا يزال بعضها مستمراً حتى الآن، مصدرها جهات وصحف معروفة الانتماء والتمويل والتوجّه، وذلك على شكل تحليلات أقرب لأمنيات تجول في مخيّلة من أطلقها فقط.. وتتزامن مع تغيّر المعطيات الميدانية والسياسيّة بعكس ما أرادوه لسورية طيلة السنوات الماضية.."

وأضاف البيان: "إن رئاسة الجمهورية إذ تنفي كلّ هذه الأخبار، جملةً وتفصيلاً، تؤكد عدم صحّتها على الإطلاق وبأن الرئيس الأسد بصحّة ممتازة ويمارس مهامه بشكل طبيعي تماماً.. تؤكد أيضاً أنّ الشعب السوري بات محصنّاً ضدّ مثل تلك الأكاذيب، وما أكثرها منذ بداية الحرب على #سورية وحتى الآن، وتشير إلى أنها لا تقع إلا في خانة الأحلام ومحاولة رفع معنويات منهارة.. ولن تثير إلا السخرية والاستهزاء."

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