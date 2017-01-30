أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أصدر البيت الأبيض بياناً، الاثنين، يفيد بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلب من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، المساعدة في دعم تأسيس مناطق آمنة في سوريا واليمن، وأن الملك سلمان وافق، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ترامب مع العاهل السعودي.

وجاء في بيان البيت الأبيض: "تحدث الرئيس ترامب اليوم مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. وأكد الزعيمان على الصداقة الطويلة والشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. واتفق الجانبان على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة انتشار الإرهاب الإسلامي المتطرف، وكذلك على أهمية العمل معا لمعالجة التحديات التي تواجه السلام والأمن في المنطقة، بما في ذلك الصراعات في سوريا واليمن."

وأضاف البيان: "وافق الملك على طلب الرئيس بدعم تأسيس مناطق آمنة في سوريا واليمن، فضلاً عن دعم أفكار أخرى لمساعدة العديد من اللاجئين الذين نزحوا بسبب النزاعات المستمرة. واتفقا أيضاً على أهمية تطبيق صارم لخطة العمل المشتركة مع إيران (الاتفاق النووي الإيراني) ومعالجة أنشطة إيران الإقليمية التي تزعزع الاستقرار."

وتابع البيان: "أعرب ترامب عن دعمه للبرنامج الاقتصادي للمملكة (رؤية المملكة 2030). كما أعرب الزعيمان عن الرغبة في استكشاف خطوات إضافية لتعزيز التعاون الاقتصادي وفي مجال الطاقة بين البلدين. واختتم الرئيس والملك سلمان المحادثة بتأكيد التزامهما الشخصي على استمرار المشاورات بشأن مجموعة من القضايا الإقليمية والثنائية."

ومن الجانب السعودي، قالت وزارة الخارجية إن "الاتصال الذي تلقاه الملك سلمان من الرئيس الأمريكي تطرق إلى التطورات في المنطقة والشراكة الاستراتيجية والتعاون الأمني والعسكري والاقتصادي." كما ذكر تقرير وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن العاهل السعودي "أبدى تأييده ودعمه لإقامة مناطق آمنة في سوريا."