دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية (عاصفة الحزم)، الثلاثاء، تعرض فرقاطة سعودية لهجوم انتحاري بثلاثة زوارق تابعة لمليشيات الحوثيين، أثناء قيام الفرقاطة بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة.

وقال التحالف في بيان إن "السفينة السعودية قامت بالتعامل مع الزوارق بما اقتضاه الحال، إلا أن أحد الزوارق اصطدم بمؤخرة السفينة مما نتج عنه انفجار الزورق ونشوب حريق في مؤخرة السفينة حيث تم التحكم بالحريق، وإطفائه من قبل الطاقم، وقد نتج عن ذلك مقتل اثنين من أفراد طاقم السفينة، وإصابة ثلاثة آخرين حالتهم مستقرة."

وأضاف البيان أن "السفينة السعودية واصلت مهامها الدورية في منطقة العمليات، فيما واصلت القوات الجوية وسفن قوات التحالف متابعة الزوارق الهاربة والتعامل معها."

وأكدت قيادة التحالف أن "استمرار المليشيات الحوثية في استخدام ميناء الحديدة قاعدة انطلاق للعمليات الإرهابية يعد تطوراً خطيراً من شأنه التأثير على الملاحة الدولية وعلى تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء وللمواطنين اليمنيين."