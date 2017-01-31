أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أجرت إيران أول تجربة صاروخية منذ تولي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب حكم الولايات المتحدة، ما يعطي الإدارة الوليدة فرصة مبكرة لتظهر للعالم كيف تخطط للتعامل مع عدو الولايات المتحدة الرئيسي.

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لـCNN إن إيران أطلقت صاروخاً متوسط ​​المدى الأحد، ولكن الاختبار فشل، وهو لا يشكل أي تهديد للولايات المتحدة أو حلفائها في المنطقة.

فيما تقول بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إنها تطالب مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة مغلقة لمناقشة الاختبار، الذي قالت إنه ينطوي على إطلاق صاروخ ذاتي الدفع.

وأكد السكرتير الصحفي الجديد للبيت الأبيض، شون سبايسر، في مؤتمره الاثنين وقوع الاختبار، ولكنه لم يعط أي تفاصيل حول كيف يخطط البيت الأبيض للتعامل مع الاستعراض الإيراني للقوة. وقال سبايسر: "نحن ندرك أن إيران أطلقت هذا الصاروخ، ونبحث طبيعته."

"إهانة"

وجاء الاختبار الصاروخي بعد يومين من توقيع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً الجمعة الماضية، يقضي بمنع دخول مواطني 7 دول إسلامية هي إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة

ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية الخطوة بأنها "مهينة" وقالت إنها سترد بالمثل.

إذ قالت في بيانها: "إن قرار الولايات المتحدة بفرض قيود على سفر المسلمين للولايات المتحدة، ولو لفترة مؤقتة لثلاثة أشهر، هو إهانة واضحة للعالم الإسلامي، وعلى وجه الخصوص إلى أمة إيران العظيمة."