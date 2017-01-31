دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شكر الشيخ السعودي سلمان العودة، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الاثنين، على تعزيته في وفاة زوجته هيا السياري، وابنه هشام العودة، وقريبته أسماء الشعلان في حادثة سير الأربعاء الماضي.

وكان الملك سلمان قد أرسل برقية عزاء ومواساة للشيخ سلمان العودة، كما اتصل بالعودة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حسبما نقلت صحيفة "سبق" السعودية.

وجاء شكر العودة في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية على موقع "تويتر":

مليكنا المبجل، أمراءنا الكرام، مشايخي، أصدقائي، كلماتكم وحضوركم ودعاؤكم سلوة لقلبي، اللهم تقبل منهم#هيا_السياري#هشام_العودة#أسماء_الشعلان — سلمان العودة (@salman_alodah) January 30, 2017

وكان الداعية الإسلامي، محمد العريفي، الذي يعتبر أحد وجوه تيار الصحوة في المملكة العربية السعودية، قد نشر على إحدى حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يروي فيه تفاصيل الحادث الذي أدى إلى وفاة أفراد عائلة العودة.

اقرأ ما قاله العريفي حول تفاصيل وفاة زوجة وابن وقريبة سلمان العودة.