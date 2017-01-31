دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تناول الفنان السوري جورج وسوف عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الأخبار التي تطرقت الى "صحّة" الرئيس بشار الأسد، ليؤكد أنها شائعات مغرضة.

وقال وسوف إن الأسد "بألف خير وبصحة جيدة وكل ما يقال عنه ما هو الا شائعات مغرضة، وبإذن الله ستبقى سوريا وسيبقى الغالي بشار الأسد قائداً لها يحميها ويحمي شعبها" على حد تعبيره.

رئيس بلدنا سوريا الحبيبة الدكتور بشار الأسد بألف خير وبصحة جيدة وكل ما يقال عنه ما هو الا شائعات مغرضة... pic.twitter.com/ZqymwQVLZp — Georges Wassouf (@OfficialWassouf) January 30, 2017

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وكانت بعض المواقع الاخبارية إضافة الى حسابات على مواقع التواصل قد أشارت الى أن الأسد "طريح الفراش وفى حالة صحية خطيرة"، رغم نفي رئاسة الجمهورية السورية، ونشرها بيانا قالت فيه إنه بخير وبصحة جيدة.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.