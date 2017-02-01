نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال عمار شقيق القيادي السابق بتنظيم القاعدة، أنور العولقي، إن ابنة الأخير واسمها نوار، قتلت في العملية التي نفذتها القوات الأمريكية في اليمن، الأحد، وذلك في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

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وأكد عمار العولقي هذه الأنباء في مكالمة أجرتها CNN معه، لافتا إلى أن نوار تبلغ من العمر ثماني سنوات وكانت تعيش مع أمها في محافظة البيضاء، في الوقت الذي قال فيه الجيش الأمريكي إن 14 مقاتلا بالقاعدة قتلوا بما فيهم بعض المقاتلات.

ويشار إلى أن CNN لا يمكنها التأكد بشكل مستقل من هويات أو تفاصيل عن القتلى الذين سقطوا في عملية الكوماندو الأمريكية هذه.

ويذكر أن أنور العولقي كان قياديا في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وقتل في غارة أمريكية بطائرة دون طيار في اليمن العام 2011.