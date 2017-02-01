دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض رئيسة مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن مارلين هيوسن .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه "تم خلال اللقاء استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث مجالات توطين الصناعات العسكرية وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030".

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اتصل هاتفياً بالأمير محمد بن سلمان لمناقشة الشراكة الدفاعية القوية بين الولايات المتحدة والسعودية. وفي أول حديث لهما، شكر ماتيس نظيره السعودي لمساهمات المملكة في مواجهة تنظيم داعش في جميع أنحاء العالم. وأكد على أهمية العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية، ولا سيما في مواجهة التحديات الأمنية الجديدة والناشئة في الشرق الأوسط، بحسب بيان لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

من جانبه، أشار الأمير محمد بن سلمان إلى العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، وأعرب عن تطلعه للعمل معاً لخدمة مصالح البلدين ومحاربة الإرهاب والميليشيات والقرصنة، مؤكدا أن من اللازم إعادة الاستقرار لدول المنطقة وتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.