دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأفاد بيان للديوان الملكي الأردني أنه تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وضرورة العمل بشكل مشترك لمحاربة الإرهاب.

وأضاف البيان أن العاهل الأردني والرئيس الأمريكي على أهمية العمل لتوفير الأمن والأمان للشعب السوري، بالإضافة إلى أهمية تكثيف الجهود المستهدفة تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأشار البيان إلى أنه جرى خلال اللقاء الاتفاق على عقد لقاء قمة خلال زيارة رسمية يقوم بها جلالته للولايات المتحدة قريبا.

والتقى ترامب بالعاهل الأردني في فندق "هيلتون واشنطن"، حيث كان يشارك في إفطار الصلاة الوطنية بحسب ما ذكرته مصادر، لـCNN، ووصفت المصادر المحادثات التي جرت في اللقاء بأنها كانت "جيدة جدا".